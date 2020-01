കോഴിക്കോട്: നേപ്പാളില്‍ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് മരിച്ച കോഴിക്കോട് കുന്ദമംഗലം സ്വദേശികളായ രഞ്ജിത്തിന്റേയും ഭാര്യഇന്ദുലക്ഷ്മിയുടേയും മകന്‍ വൈഷ്ണവിനേറെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ മൊകവൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് 2.35ഓടെയാണ് മൂവരുടേയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്.

കരിപ്പൂര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഉച്ചയ്ക് 12.30 ഓടെ എത്തിച്ച മൃതദേഹങ്ങള്‍ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് മൊകവൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്. മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രന്‍, ജില്ലാ കളക്ടര്‍ സാംബശിവ റാവു, എം.കെ രാഘവന്‍ എം.പി. തുടങ്ങിയവര്‍ മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു

രഞ്ജിത്തിന്റേയും കുടുംബത്തിന്റേയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ ആംബുലന്‍സില്‍ മൊകവൂരിലെ വീട്ടിലേക്കെത്തിച്ചപ്പോള്‍

മൊകവൂരില്‍ രഞ്ജിത്ത് നിര്‍മിക്കുന്ന പുതിയ വീട്ടിലേക്കാണ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നത്. പൊതുദര്‍ശനത്തിനുശേഷം കുന്ദമംഗലത്തെ തറവാട്ടുവീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. തറവാടുവീടിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള പറമ്പിലാണ് ചിതയൊരുക്കുന്നത്.

