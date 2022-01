തിരുവനന്തപുരം: വര്‍ക്കല മേല്‍വെട്ടൂരില്‍ മതില്‍ നിര്‍മാണത്തിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് രണ്ട് പേര്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ വര്‍ക്കല എസ്.എ മിഷന്‍ കോളനിക്ക് സമീപം ഉദയ നഗറിലാണ് സംഭവം. വീടിന്റെ പാര്‍ശ്വഭിത്തി നിര്‍മിക്കുന്നതിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു.

മതില്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിനിടെ വലിയൊരു മണ്‍കൂന ഇടിഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു. പരവൂര്‍ സ്വദേശികളായ സുബി, ഉണ്ണി എന്നിവരാണ് മണ്ണിനടിയില്‍ കുടുങ്ങിയത്. ഒരാളെ പുറത്തെടുത്തുവെന്ന സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരവുമുണ്ട്.

അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടവരുടെ ശരീരത്തേക്ക് അഞ്ചടിയോളെ മണ്ണ് വീണിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യനിലയില്‍ ആശങ്കയുമുണ്ട്. ആറ് പേരാണ് നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇതിലാണ് രണ്ട് പേര്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. സംഭവം നടന്ന ഉടന്‍ തന്നെ അഗ്നിശമന സേനയെ നാട്ടുകാര്‍ വിവരമറിയിച്ചു. സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

Content Highlights: block of soil fell into two while constructing retaining wall