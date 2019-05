തിരുവനന്തപുരം: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരിച്ചടിച്ചതിനാല്‍ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി ജെ പി ശബരിമല പ്രചാരണവിഷയമാക്കില്ല. നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി ജെ പി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രതീക്ഷ വച്ചുപുലര്‍ത്തുന്ന വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ വികസനമാണ് പ്രചരണവിഷയമെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയസാധ്യത കൂടുതല്‍ വികസന മാതൃകകള്‍ക്കാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ.എസ് സുരേഷ് കുമാര്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ശബരിമല പ്രചാരണവിഷയമാക്കിയതിലൂടെ ന്യൂനപക്ഷ ധ്രുവീകരണം എതിരായി. ഈ വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രചാരണതന്ത്രം ബി ജെ പി മാറ്റുന്നത്. നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രതീക്ഷയുള്ളത് വട്ടിയൂര്‍ക്കാവിലാണ്. ഇവിടെ ശബരിമല പ്രചാരണവിഷയമാക്കില്ല. മണ്ഡലത്തില്‍ വികസനമാകും പ്രചാരണവിഷയമെന്ന് ബി ജെ പി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.

കുമ്മനം രാജശേഖരനെ വികസന വക്താവായി ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ശബരിമല വിഷയത്തിലൂടെ ന്യൂനപക്ഷ ഏകീകരണമുണ്ടായതിനാല്‍ അത് ഫലപ്രദമായില്ല. തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തില്‍ ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടാവുന്നതിന്റെ വോട്ടുകള്‍ പരമാവധി ആയിക്കഴിഞ്ഞെന്നും നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രചാരണതന്ത്രം മാറ്റാന്‍ ബി ജെ പി ഒരുങ്ങുന്നത്

