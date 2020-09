കൊച്ചി: കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരെയുള്ള സമരം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ സുരേന്ദ്രന്‍. ബിജെപി കോര്‍ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സുരേന്ദ്രന്‍.

സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി സമാധാനപരമായി ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കും. യുവാക്കളേയും സ്ത്രീകളേയും അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് സമരം വ്യാപകമാക്കും. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ടാവും സമരം നടത്തുക.

സമരങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന് ഇരട്ടത്താപ്പാണുള്ളത്. കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ക്കെതിരെ സിപിഎം സമരം നടത്തുന്നു. വിവാഹച്ചടങ്ങുകളുടേയും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളുടേയും കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് ഒരു കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളും പാലിച്ചില്ല. സിപിഎമ്മിന്റെ കുഞ്ഞനന്തന്റേയും വെഞ്ഞാറമൂട്ടില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തകരുടേയും സംസ്ക്കാരത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത്.

സിപിഎമ്മിന് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു നിലപാടും പ്രതിപക്ഷപാര്‍ട്ടികളുടെ കാര്യത്തില്‍ മറ്റൊരു നിലപാടുമാണ്. ഇതിനോട് യോജിക്കാനാവില്ല. സിപിഎമ്മാണ് ആദ്യം കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിക്കാന്‍ രംഗത്ത് വരേണ്ടത്.

തദ്ദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളും പ്രചാരണങ്ങളും ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. സീറ്റ് വിഭജനചര്‍ച്ചകള്‍ ഈ ആഴ്ചതന്നെ പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: BJP will continue protest against Kerala government says K Surendran