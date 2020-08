തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സി.പി.എം. നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് ബി.ജെ.പി. കൗണ്‍സിലര്‍. തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പറേഷനിലെ പാല്‍കുളങ്ങര വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ വിജയകുമാരിയാണ് പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

തുടര്‍ന്ന് വിജയകുമാരിയെ ബി.ജെ.പി. അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. വിജയകുമാരിക്കൊപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങളും പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

വാര്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പാര്‍ട്ടി തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയെന്നും വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ എതിരാളികള്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന സമീപനം വാര്‍ഡിലെ ബി.ജെ.പി. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും വിജയകുമാരി മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോടു പ്രതികരിച്ചു.

എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളായി വിജയകുമാരി വാര്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമല്ലെന്നും ഇവര്‍ക്ക് മുമ്പ് എ.ഐ.വൈ.എഫ്. ബന്ധമുണ്ടെന്നും ബി.ജെ.പി. ജില്ലാനേതൃത്വം പറഞ്ഞു.

വിജയകുമാരിയെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യാന്‍ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ. സുരേന്ദ്രനാണ് ജില്ലാനേതൃത്വത്തിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

