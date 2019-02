തിരുവനന്തപുരം: നടന്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ തയ്യാറായാല്‍ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എവിടെ വേണമെങ്കിലും മത്സരിപ്പിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എം.ടി. രമേശ്. ഇതുവരെ ചര്‍ച്ചകളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിക്ക് വിജയ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും എം.ടി. രമേശ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ 20 പാര്‍ലമെന്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലെയും പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകന്മാരും ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് എം.ടി രമേശ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ മോഹന്‍ലാലാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതെന്നും രമേശ് വ്യക്തമാക്കി.

ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന് മുന്നില്‍ ഇത്തരം ശുപാര്‍ശകള്‍ ഒന്നുംതന്നെ വന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെപ്പറ്റി എറ്റവും കൂടുതല്‍ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് മോഹന്‍ലാല്‍. മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ പല പദ്ധതികളെയും അദ്ദേഹം പിന്തുണച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്കെന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടോ എന്നത് തനിക്കറിയില്ലെന്നും എം.ടി രമേശ് പറഞ്ഞു.

