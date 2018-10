തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശന വിഷയത്തില്‍ ബി ജെ പി ലോങ് മാര്‍ച്ച് നടത്തേണ്ടത് പാര്‍ലമെന്റിലേക്കാണെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍. പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിനില്ലെന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നിലപാട് നല്ലതെന്നും കടകംപള്ളി തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടു പറഞ്ഞു. സ്ത്രീപ്രവേശന വിഷയത്തില്‍ നിയമനിര്‍മാണം നടത്തേണ്ടത് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരാണ്, പാര്‍ലമെന്റാണ്. ബി ജെ പി ലോങ് മാര്‍ച്ച് നടത്തേണ്ടത് പാര്‍ലമെന്റിലേക്കാണ്- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീപ്രവേശന വിഷയത്തില്‍ വിശ്വാസികളുടെ വികാരം മാനിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്‍ ഡി എ ഒക്ടോബര്‍ പത്തിന് സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ ശ്രീധരന്‍പിള്ള പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന.

ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീപ്രവേശന വിഷയത്തില്‍ ഉത്കണ്ഠയും വിഷമവും പ്രയാസവുമുള്ള ഭക്തജനങ്ങളുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവരുടെ മറപിടിച്ച് സാമൂഹികവിരുദ്ധരും ക്രിമിനലുകളും ചില പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയാണ്. ബോധപൂര്‍വമാണ് അവര്‍ ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനാണ് അവരുടെ ശ്രമം. ഇത് അനുവദിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ രണ്ടു മൂന്നു ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്കു നേരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരുകാരണവശാലും അത്തരം അക്രമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയില്ല. വിശ്വാസികളുടെ പ്രതിഷേധം സ്വാഭാവികമാണ്. അവരെ കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ നല്‍കിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ കാര്യങ്ങള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി തിങ്കളാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു.

പാര്‍ലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ലക്ഷ്യം. പ്രഖ്യാപിത നയങ്ങളില്‍നിന്ന് അവര്‍ പിന്നോട്ടു പോയതെന്തു കൊണ്ടാണെന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഭക്തരാണെന്ന വ്യാജേന അമ്പലങ്ങള്‍ക്കു നേരെ അക്രമം അഴിച്ചുവിടാന്‍ സാമൂഹികവിരുദ്ധ ശക്തികളെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു.

ശബരിമലയിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, വിധി നടപ്പാക്കുമെന്ന ഉത്തരമാണ് സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്റെ മറപിടിച്ച് ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തി വരാന്‍ പോകുന്ന പാര്‍ലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു മുന്നില്‍ക്കണ്ട് അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന നിലപാടുകള്‍ മാറ്റിയവരെ അനുകൂലിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

content highlights: BJP should march towards parliament says kadakampalli surendran over sabarimala women entry