കോഴിക്കോട്: അടവ് തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ രാഷ്ടീയ വിജയം നേടാന്‍ അവസരവാദ നയങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ച സി.പി.എം. പുതിയ തെറ്റ് തിരുത്തല്‍ രേഖ കാണിച്ച് കേരളീയ സമൂഹത്തെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ബി.ജെ.പി. നേതാവ് ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍.

മരണവെപ്രാളത്തില്‍ സ്വന്തം വാല്‍ മുറിച്ച് കബളിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്ന പല്ലിയുടെ രാഷ്ടീയമാണ് സി.പി.എമ്മിന്റേത്. പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലും ഭരണത്തിലും വംശനാശവും പരാജയവും നേരിടുന്ന സി.പി.എം. പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ വാല് മുറിച്ച് വിശ്വാസി സമൂഹത്തേയും ജനങ്ങളേയും കബളിപ്പിച്ച് ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണ് പുതിയ ഓണം ബംബര്‍ ഓഫര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

വാക്കും പ്രവര്‍ത്തിയും കബളിപ്പിക്കല്‍ തന്ത്രമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ് സി.പി.എം. ഈ തെറ്റ് തിരുത്തല്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയോട് ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കണമെന്നും എന്നിട്ടാകാം പ്രഖ്യാപനമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വിശ്വാസി സമൂഹത്തോടപ്പം മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നത് വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് സംഘപരിവാറിനെ തടയാന്‍ വേണ്ടിയാണത്രെ. വിശ്വാസമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിന്റേയും വിശ്വാസികളുടേയും കൂടെ പോകാന്‍ കഴിയും? തെറ്റ് തിരുത്തല്‍ സത്യമെങ്കില്‍ തളിക്ഷേത്ര പുനര്‍നിര്‍മ്മാണ വേളയില്‍ കേളപ്പജിയോടും, അതിന് ശേഷം ശിവഗിരി പ്രതിഷ്ഠയുടെ നൂറാം വര്‍ഷത്തില്‍ ഇ.എം.എസ് എടുത്ത നിലപാടിലും വിവേകാനന്ദപ്പാറക്ക് സംഭാവന നല്‍കാതിരുന്നതുമടക്കം ഹിന്ദു വിരുദ്ധ നടപടികളില്‍ തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമോ?

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ശബരിമലയില്‍ തെറ്റ് പറ്റിയതിന് മാപ്പ് പറയുമോ? വിനയത്തിന്റെ കാര്യമാണങ്കില്‍ പിണറായി വിജയന് അത് ബാധകമാണന്ന് പറയുമോ? കടക്കാടാ പുറത്ത് സമീപനം തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് പറയുമോ? അക്രമത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ വരമ്പത്ത് കൂലി ആഹ്വാനം തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് പറയുമോ?

അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തില്‍ അഴിമതി നടത്തി പുറത്താക്കല്‍ നടപടിക്രമം ലംഘിച്ച

സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിക്കാരെ ഇപ്പോള്‍ തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ശരിയോ? പരിസ്ഥിതി വിഷയത്തില്‍ ഈ മന്ത്രിസഭ എടുത്ത ക്വാറി നിയമ ഭേദഗതി പിന്‍വലിക്കുമോ? പ്രകടനപത്രികയില്‍ പറഞ്ഞ ഡാറ്റാബാങ്ക് നടപ്പിലാക്കുമോ? ഗാഡ്ഗില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നിയമസഭയില്‍ ചര്‍ച്ചക്ക് വെക്കുമോ? തണ്ണീര്‍ത്തട നിയമ ഭേദഗതി പിന്‍വലിക്കുമോ? തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ബാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രഖ്യാപനമല്ല നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ആര്‍ജ്ജവുമുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കോടിയേരിയോടുള്ള ചോദ്യമെന്നും സമൂഹത്തില്‍ വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കണമെങ്കില്‍ വാക്കും പ്രവര്‍ത്തിയും തമ്മില്‍ അന്തരം പാടില്ലെന്നും ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു.

