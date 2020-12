തൃശ്ശൂര്‍: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാര്‍ട്ടിയെ തോല്‍പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിന് തൃശ്ശൂരില്‍ ഒന്‍പത് പേരെ ബി.ജെ.പി. പുറത്താക്കി. മുന്‍ കൗണ്‍സിലര്‍ ലളിതാംബിക ഉള്‍പ്പടെയുളളവരെയാണ് പുറത്താക്കിയത്. ആറുവര്‍ഷത്തേക്കാണ് അച്ചടക്ക നടപടി.

ബി.ജെ.പി.യുടെ മേയര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായിരുന്ന ബി.ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ തോറ്റ കുട്ടന്‍കുളങ്ങര ഡിവിഷനിലെ സിറ്റിങ് കൗണ്‍സിലറായിരുന്നു ലളിതാംബിക.

കുട്ടന്‍കുളങ്ങരയില്‍ മികച്ച വിജയപ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ബി.ജെ.പിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബി.ഗോപാലകൃഷ്ണനെ ഇവിടെ മത്സരിപ്പിക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഡിവിഷനില്‍ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ച വെച്ച ലളിതാംബികയെ തഴഞ്ഞ് ഗോപാലകൃഷ്ണനെ ഇവിടെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ ബി.ജെ.പിയിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് എതിര്‍പ്പുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ലളിതാംബിക പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായ കെ.സുരേന്ദ്രന്റെ അറിവോടുകൂടിയാണ് തീരുമാനമെന്നും ഇവരെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടുളള കത്തില്‍ ബി.ജെ.പി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

