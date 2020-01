തിരുവനന്തപുരം: ബിജെപി ജില്ലാപ്രസിഡന്റുമാരുടെ പട്ടികയായി. 12 ജില്ലകളിലേക്കുള്ള പ്രസിഡന്റുമാരെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ അടുത്ത ദിവസം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പ്രഖ്യാപിക്കും. അതേസമയം ഭൂരിഭാഗം ജില്ലാപ്രസിഡന്റുമാരും തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമാണെന്ന് കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷവും മുരളീധരപക്ഷവും അവകാശപ്പെട്ടു.

11 ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാര്‍ ഒപ്പമുണ്ടെന്നാണ് പി.കെ കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷത്തിന്റെ അവകാശവാദം. എന്നാല്‍ തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഒമ്പത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരുണ്ടെന്നാണ് വി. മുരളീധരനെ അനുകൂലിക്കുന്നവര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം നിര്‍ണായകമായ മൂന്ന് ജില്ലാപ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനങ്ങള്‍ മുരളീധര പക്ഷം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, കാസര്‍കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാര്‍ മുരളീധര പക്ഷത്തുനിന്നുള്ളവരാകും. തിരുവനന്തപുരത്ത് വി.വി. രാജേഷ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റാകുമെന്ന് ഉറപ്പായി. കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷത്തെ വി.കെ. സജീവന്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റാകും. പത്തനംതിട്ട- അശോകന്‍ കുളനട, കോട്ടയം- എന്‍. ഹരി എന്നിവര്‍ തുടരും. എന്നാല്‍ കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമായില്ല.

