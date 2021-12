ഇടുക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് 32 തദ്ദേശ വാര്‍ഡുകളില്‍ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒറ്റ വാര്‍ഡില്‍ മാത്രമാണ് ബി.ജെ.പിക്ക് ജയിക്കാനായത്. ഗോത്രവര്‍ഗ പഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിയിലെ വടക്കേ ഇഡലിപ്പാറക്കുടിയില്‍ സിപിഎം സിറ്റിങ് വാര്‍ഡ് ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തത് ഒറ്റ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ്‌. 2020ല്‍ സിപിഎമ്മിന്റെ ഉത്തമ്മാള്‍ ചിന്നസ്വാമി വിജയിച്ച വാര്‍ഡിലാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിയുടെ ചിന്താമണിക്ക് 39 വോട്ടുകള്‍ കിട്ടിയപ്പോള്‍ സിപിഎമ്മിലെ ശ്രീദേവി രാജമുത്തുവിന് 38 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്‌. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ചന്ദ്രയ്ക്ക് 15 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്.

13 വാര്‍ഡുകളുള്ള പഞ്ചായത്തില്‍ യുഡിഎഫ് ആറ്, ബിജെപി നാല്, എല്‍.ഡിഎഫ് മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കക്ഷിനില. സിപിഎം സിറ്റിങ് വാര്‍ഡ് ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തതോടെ കക്ഷിനില കോണ്‍ഗ്രസ് ആറ്, സിപിഎം സിപിഐ ഒന്ന് വീതം, ബിജെപി അഞ്ച് എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

Content Highlights: Bjp captures ldf sitting seat in idamalakkudy to win party`s yon seat in lsgd bypolls