കോഴിക്കോട്: വനിതാ മതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ ബിഡിജെഎസിനെ തള്ളാനും കൊള്ളാനുമാകാതെ ബിജെപി. ബി.ഡി.ജെ.എസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും എന്‍.ഡി.എയുടെ കണ്‍വീനറുമായ തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി വനിതാ മതിലിന് പൂര്‍ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ശനിയാഴ്ചയും പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെ ബിഡിജെഎസിന്റെ കാര്യത്തില്‍ എന്തു നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ് ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം.

വനിതാ മതില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരിപാടിയല്ലെന്നും പാര്‍ട്ടി പരിപാടിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം നിരന്തരം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സ്വന്തം മുന്നണിയില്‍ പെട്ട ബി.ഡി.ജെ.എസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ തന്നെ വനിതാമതില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരിപാടിയാണെന്ന നിലപാടെടുത്ത് പരിപാടിക്ക് പൂര്‍ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. മതിലിന് പിന്നില്‍ പുരുഷന്‍മാരും ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇത് ശബരിമല പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുഷാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

തന്റെ ഭാര്യയും തുഷാറിന്റെ ഭാര്യയും പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് എസ്.എന്‍.ഡി.പി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇക്കാര്യം അറിയില്ലെന്ന് ശനിയാഴ്ച തുഷാര്‍ രംഗത്തെത്തിയത് ബി.ജെ.പിക്ക് അല്‍പ്പം ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വനിതാമതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഡിജെഎസിനോടുള്ള നിലപാട് സംബന്ധിച്ച് ഒരഭിപ്രായം പറയാന്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യഥാര്‍ഥ്യം.



ശനിയാഴ്ച കോഴിക്കോട് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നതിനിടെ ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എ.എന്‍ രാധാകൃഷ്ണനോട് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കൃത്യമായ ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. തുഷാര്‍ പങ്കെടുത്താല്‍ അപ്പോള്‍ നിലപാട് പറയാമെന്നാണ് എ.എന്‍. രാധാകൃഷ്ണന്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. ബി.ഡി.ജെ.എസ് വനിതാ മതിലില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച നേതൃത്വത്തില്‍ ആശങ്ക നിലനില്‍ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നേതാക്കളുടെ ഈ ഒഴിഞ്ഞുമാറല്‍ എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

ഹൈന്ദവ സംഘടനകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ച അയ്യപ്പജ്യോതിയില്‍ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുകയും വനിതാ മതിലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തത് മുന്നണിക്കുള്ളില്‍ തന്നെ തുഷാറിനെതിരെ വലിയ അമര്‍ഷത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില്‍ കണ്ട് അടുത്തിടെ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് എത്തിയ നേതാക്കളുടെ സംഗമം നടക്കാനിരിക്കെ ബി.ഡി.ജെ.എസിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടം ചെറിയ ആശങ്കയൊന്നുമല്ല ബിജെപിക്കുള്ളിലുണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബിഡിജെഎസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി പ്രതികരണം നടത്താനും തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ തള്ളിപ്പറയാനും ബി.ജെ.പി നേതൃത്വത്തിന് സാധിക്കുന്നുമില്ല.

താന്‍ ഇപ്പോഴും എന്‍.ഡി.എയ്ക്ക് ഒപ്പമാണെന്നും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്നുമായിരുന്നു തുഷാര്‍വെള്ളാപ്പള്ളി ശനിയാഴ്ച കോട്ടയത്ത് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കിയത്. വനിതാ മതില്‍ വര്‍ഗീയ മതിലാണ് എന്ന ആരോപണത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തിരുന്നു. ഇത് ബി.ഡി.ജെ.എസ് സി.പി.എം പാളയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്ന കൃത്യമായ സൂചന തന്നെയാണ് തുഷാര്‍ നല്‍കുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

മുന്നണി വിപുലീകരണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ തുഷാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി.ഡി.ജെ.എസ് ഇടതു മുന്നണിയില്‍ എത്തുന്നതിനെ സി.പി.എം നേതാക്കളും സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. നിലവില്‍ മുന്നണിയിലെത്തിയ പല പാര്‍ട്ടികളെക്കാളും ബി.ഡി.ജെ.എസിന് പലമണ്ഡലങ്ങളിലും സ്വാധീനവുമുണ്ട്. പാര്‍ട്ടിയുടെ ശക്തിയും എസ്.എന്‍.ഡി.പിയുടെ പിന്തുണയും രാഷ്ട്രീയ നേതാവെന്ന നിലയില്‍ തുഷാറിന് ഗുണകരമാവുകയും ചെയ്യും. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വീണുകിട്ടിയ അവസരം മുതലെടുത്ത് രാഷ്ട്രീയമായി സുരക്ഷിതമായ താവളം തേടണമെന്ന അഭിപ്രായം ബി.ഡി.ജെ.എസ് നേതാക്കള്‍ക്കിടയിലും ശക്തമാണ്.

Content Highlights:BJP Cannot Disclouse Their Attitude About Thushar Vellapalli