തൃശൂര്‍: സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ പണ ഇടപാടുകള്‍ ഇഡി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന വക്താവ് ബി.ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി ഇഡിയെ ഭയപ്പെടുകയാണ്. ഇഡി അന്വേഷിച്ചാല്‍ കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവരും എന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭയം.

തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടങ്കില്‍ കണ്ടെത്താനുള്ള സുതാര്യമായ അഭിപ്രായമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തേണ്ടത്. സഹകരണ ബാങ്കുകളിലൂടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ബി.ജെ.പി നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. അന്ന് ഇതിനെ മന്ത്രിസഭയില്‍ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് എതിര്‍ത്ത ജലീല്‍ ഇന്ന് ബി.ജെ.പിയുടെ വാദം ശരിവെക്കുന്നു. കുഞ്ഞാലികുട്ടിക്കെതിരേ ഉയര്‍ത്തിയ വാദത്തില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നുണ്ടങ്കില്‍ അന്ന് ബി.ജെ.പി ഉയര്‍ത്തിയ ആവശ്യം ശരിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാന്‍ ജലീല്‍ തയ്യാറാകണം.

ജലീല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഭയന്ന് പിന്‍മാറരുത്. പറഞ്ഞതില്‍ ഉറച്ച് നില്‍ക്കണം. ജലീല്‍ പറഞ്ഞത് സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ തട്ടിപ്പുകളുടെ ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഐസ് ബര്‍ഗ് മാത്രമാണ്-ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: BJP Asks KTJaleel not to backtrack in AR Nagar Bank Scam allegation fearing Chief Minister Pinarayi Vijayan