തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് നിരക്ക് ഇരട്ടിയായി വര്‍ധിക്കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ബിജെപി. മിനിമം യാത്രാനിരക്ക് പോലും തീരുമാനിക്കാതെ ഇരട്ടി നിരക്ക് ഈടാക്കാനുള്ള തീരുമാനം ജനദ്രോഹപരമാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന വക്താവ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കാണിക്കുന്നത് വട്ടിപ്പലിശക്കാരന്റെ സമീപനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

രണ്ട് മാസത്തേക്ക് സൗജന്യ ബസ് യാത്ര അനുവദിക്കണമെന്നും ജനങ്ങളുടെ യാത്രാച്ചെലവ് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വഹിക്കണമെന്നും ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ട്രെയിന്‍ യാത്ര സൗജന്യമാക്കമെന്ന് വാദിച്ചവര്‍ തന്നെ ബസ് നിരക്ക് ഇരട്ടിയാക്കുന്നത് മാന്യതയല്ലെന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും സൗജന്യയാത്ര അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സംസ്ഥാനത്തും നടപ്പിലാക്കണം.

ആകെ 15 കിലോ അരി മാത്രമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഈ ദുരിതകാലത്ത് അനുവദിച്ചത്. ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ മുഴുവനും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുമില്ല. വൈദ്യുതി ബില്ല് ഇരട്ടിയാക്കി ജനങ്ങളെ പിഴിയുന്നതു പോലെയോ മദ്യത്തിന്റെ വില കൂട്ടുന്നത് പോലെയോ ബസ് നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിക്കരുതെന്ന് ബിജെപി ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

