കുമളി: ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിനെത്തുന്ന മനിതി കൂട്ടായ്മയിലെ സ്ത്രീകളെ തടയുന്നതിനായി കുമളി ചെക്ക് പോസ്റ്റില്‍ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സംഘടിക്കുന്നു. മനിതി കൂട്ടയ്മയിലെ സ്ത്രീകള്‍ കുമളി- കമ്പംമേട് വഴിയാണ് എത്തുന്നത് എന്ന വിവരത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സംഘടിക്കുന്നത്. ഒമ്പതംഗം സംഘം തേനിയിലെത്തിയെന്നാണ് വിവരം.

ചെന്നൈയില്‍ നിന്നും മധുരയില്‍ നിന്നും രണ്ട് സംഘമായാണ് വനിതകള്‍ എത്തുന്നത്. ചെന്നൈയില്‍ നിന്നെത്തുന്ന സംഘത്തോടൊപ്പം തമിഴ്‌നാട് പോലീസുമുണ്ട്. കുമളി ചെക്ക് പോസ്റ്റില്‍ വെച്ച് ഇവരെ കേരളാ പോലീസിന് കൈമാറും. സംഘര്‍ഷം മുന്നില്‍ കണ്ട് പോലീസ് സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുമളി, കമ്പംമേട് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലായാണ് ബിജെപി- സംഘപരിവാര്‍ സംഘടനകള്‍ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള വഴികളിലെല്ലാം പ്രതിഷേധം തുടങ്ങുമെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം റോഡ് മാര്‍ഗം മാത്രമല്ല ട്രെയിന്‍ വഴിയും എത്തിയാല്‍ തടയാന്‍ ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശബരിമലയിലേക്ക് എത്താന്‍ യുവതികള്‍ എത്തുന്നുവെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് സന്നിധാനത്ത് നാമജപ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: BJP Activists protest in Kumily Against Manithi Activists who came to enter Sabarimala