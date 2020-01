ഹരിപ്പാട്: പ്രഭുലാലിന്റെ ശരീരം നിറയെ മറുകാണ്. ത്വക്കില്‍നിന്ന് ഉയര്‍ന്ന് താടിപോലെ വളര്‍ന്നിറങ്ങുന്ന മറുക്. മുഖമുള്‍പ്പെടെ ശരീരത്തിന്റെ എണ്‍പത് ശതമാനത്തോളം കവര്‍ന്നെടുത്ത മറുക് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വൈകൃതം മറച്ചുവയ്ക്കാതെ പ്രഭുലാല്‍ സമൂഹത്തില്‍ തലയുയര്‍ത്തി ജീവിക്കുന്നു.

തൃക്കുന്നപ്പുഴ പല്ലന കൊച്ചുതറ തെക്കതില്‍ പ്രസന്നന്റെ മകനാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനായ പ്രഭുലാല്‍. ബി.കോമിന് ശേഷം മധുര കാമരാജ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസംവഴി എം.കോമിന് പഠിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്ക് കംപ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സും പഠിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ ജലഅതോറിറ്റി ഹരിപ്പാട് ഓഫീസില്‍ താത്കാലികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നു.

മുഖവും ശരീരവും നിറഞ്ഞ മറുകുമായാണ് പ്രഭുലാലിന്റെ ജനനം. ശരീരം വളര്‍ന്നതിനൊപ്പം മറുകും വളര്‍ന്നുതുടങ്ങി. വലതുചെവിയില്‍ നിറഞ്ഞ് വളര്‍ന്നിറങ്ങിയ മറുക് ആ ചെവിയുടെ കേഴ്വിയും തടഞ്ഞു.

സ്‌കൂള്‍ കാലത്ത് തന്റെ രൂപമോര്‍ത്ത് സങ്കടപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പ്രഭുലാല്‍ പറഞ്ഞു. സ്‌കൂളില്‍ പോകില്ലെന്ന് വാശിപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ സൃഷ്ടിക്കും അതിന്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് അമ്മ ബിന്ദു അവനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ വാക്കുകളാണ് സ്വന്തം രൂപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത മറന്ന് ജീവിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പ്രഭുലാല്‍ പറഞ്ഞു.'

