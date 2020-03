കോഴിക്കോട്: മുക്കം നഗരസഭയിലെ മുഴുവന്‍ കോഴി ഫാമുകളും ചിക്കന്‍ സ്റ്റാളുകളും കോഴിമുട്ട മൊത്ത വില്‍പ്പന ശാലകളും അടച്ചിടാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം. സമീപ പഞ്ചായത്തായ കൊടിയത്തൂരില്‍ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ മുക്കം നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

കൊഴി, താറാവ്, കാട, മറ്റുപക്ഷികള്‍ എന്നിവയെ വില്‍പ്പനയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകുന്നതും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അലങ്കാര പക്ഷി വില്‍പ്പന ശാലകള്‍ക്കും നിയന്ത്രണം ബാധകമാണെന്ന് മുക്കം നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

മുക്കം നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ അനുവദിച്ച കോഴി ഫാമുകളുടെയും ചിക്കന്‍ സ്റ്റാളുകളുടെയും കോഴിമുട്ട വില്‍പ്പന കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ലൈസന്‍സ് പക്ഷിപ്പനി തടയുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടിയെന്ന നിലയില്‍ മുനിസിപ്പല്‍ ആക്ടിലെ 482(8) വകുപ്പ് പ്രകാരം താത്കാലികമായി സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവ് പാലിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ചവരുത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടച്ചുപൂട്ടി സീല്‍വെക്കും.

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അതിര്‍ത്തിക്കുള്ളിലുള്ള കോഴിസ്റ്റാളുകളും ഫാമുകളും ഞായറാഴ്ച മുതല്‍ അടച്ചിടണമെന്ന് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സെക്രട്ടറി ബിനു ഫ്രാന്‍സിസ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. കോഴിമുട്ട വില്‍പ്പനയും നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷിപ്പനി വ്യാപിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനാണിത്.

