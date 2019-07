മുംബൈ: ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ കാരണം ഡി.എന്‍.എ.പരിശോധനക്കായി രക്തസാമ്പിള്‍ നല്‍കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് ബിനോയ് കോടിയേരി. ഓഷ്വാര പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിയാണ് ബിനോയ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

അസുഖമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കി. അഭിഭാഷകനൊപ്പമെത്തിയാണ് ബിനോയ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമീപിച്ചത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ഹാജരായ ബിനോയിയെ അരമണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്തു.

കുട്ടിയുടെ പിതാവ് താനല്ലെന്നും യുവതിയെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്‍കി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബിനോയി ആവര്‍ത്തിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഡി.എന്‍.എ.പരിശോധനക്ക് വിധേയമാകണമെന്നും രക്തസാമ്പിളുകള്‍ നല്‍കണമെന്നും പോലീസ് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും ഹാജരാകുമ്പോള്‍ കൂപ്പര്‍ ജനറലാശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് ഡി എന്‍ എ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കാനാണ് പോലീസ് നീക്കം

Content Highlights: Binoy kodiyeri not giving blood samples for DNA Test. Binoy Kodiyeri who was granted anticipatory bail for raping a former bar dancer