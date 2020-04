കൊല്ലം: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ചതിന്‌ പോലീസ്‌ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കൊല്ലം ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണയെ വിട്ടയച്ചു. പ്രവാസികളെ ഉടന്‍ നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വിവിധ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒപ്പ് ശേഖരണം നടത്തിയിരുന്നു.

ഒപ്പുമായി കളക്ടറെ കാണാനെത്തിയ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതാക്കന്‍മാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. ഈ സമയം ഹൈസ്‌കൂള്‍ ജങ്ഷനില്‍ വെച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ലൈവില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബിന്ദുകൃഷ്ണ. ഈ സമയമാണ് പോലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയത്.

മകന് പനിയായിരുന്നുവെന്നും ആശുപത്രിയില്‍ പോയി മടങ്ങിവരികയായിരുന്നുവെന്നും താന്‍ ഈ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തില്ലെന്നും അകാരണമായാണ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും ബിന്ദു കൃഷ്ണ പറയുന്നു. മകനെ വീട്ടിലാക്കിയ ശേഷം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പോലീസ് ചെവിക്കൊണ്ടില്ലെന്നും ബിന്ദു കൃഷ്ണ ആരോപിച്ചു.

സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ശേഷം ബിന്ദുകൃഷ്ണയും 20 ഓളം യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരും നിലത്ത് കുത്തിയിരുന്നു പ്രതിഷേധിച്ചു. പിന്നീട് ബിന്ദുകൃഷ്ണയെ സ്റ്റേഷന്‍ ജ്യാമത്തില്‍ വിട്ടയച്ചു.

Content Highlight: Bindu Krishna, who was arrested for violating the lockdown, was released