ഹരിപ്പാട് : മകനൊപ്പം ബൈക്കിൽ യാത്രചെയ്ത അമ്മ ബൈക്ക് തെന്നി റോഡില്‍ വീണു. നാട്ടുകാരുടെ ശകാരം താങ്ങാനാവാതെ മകന്‍ അമ്മയെക്കൂട്ടാതെ വണ്ടിയുമായി മുങ്ങി. ഹരിപ്പാട് ദേശീയപാതയില്‍ താമ്മലാക്കലില്‍ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം.

തൃപ്പുണ്ണിത്തറയില്‍ നിന്ന് ഹരിപ്പാട്ടെ ബന്ധുവിട്ടീലേക്ക് മകനൊപ്പം ബൈക്കില്‍ വരികയായിരുന്നു അമ്മ. മഴവെള്ളത്തെ തുടര്‍ന്ന് താമ്മലാക്കലില്‍ വെച്ച് ബൈക്ക് റോഡില്‍ തെന്നി വീണു. ബൈക്കില്‍ നിന്ന് സ്ത്രീ വീഴുന്നത് കണ്ടു ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാര്‍ മകന്‍ മദ്യപിച്ചാണ് വണ്ടിയോടിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പോലീസിനെ വിളിച്ചു. നാട്ടുാകാരുടെ ശകാരവും പോലീസിന്റെ വരവോര്‍ത്തുള്ള ഭയവും കൊണ്ട് അമ്മയെ റോഡില്‍ നിര്‍ത്തി മകന്‍ ബൈക്കുമായി മുങ്ങുകയായിരുന്നു..

വീഴ്ചയില്‍ അമ്മയ്ക്ക് പരിക്കൊന്നുമേറ്റിരുന്നില്ല. രംഗം വഷളാകുന്നത് കണ്ട് തന്നോട് പറഞ്ഞാണ് മകന്‍ പോയതെന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത്. താന്‍ ഓട്ടോ കയറി ബന്ധുവീട്ടിലെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് മകന്‍ പോയതെന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസിനോടും അമ്മ പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് അമ്മയെ ബന്ധുവീട്ടിലാക്കി.

സംഭവത്തില്‍ ആര്‍ക്കും പരാതിയില്ലാത്തതിനാല്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടില്ല.

content highlights: bike accident in harippad, mother fall off from bike