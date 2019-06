ന്യൂഡല്‍ഹി: മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ഏതാനും ആഴ്കള്‍ക്കിടയില്‍ നൂറിലധികം കുട്ടികളാണ് ബിഹാറില്‍ മരിച്ചത്. ജനങ്ങള്‍ ഭീതിയിലാണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ നിരുത്തരവാദപരമായ പെരുമാറ്റംകൊണ്ട് വിവാദം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബിഹാര്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി മംഗള്‍ പാണ്ഡേ.

സംസ്ഥാനത്തെ മസ്തിഷ്‌ക മരണങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച വിഷയം ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നതിന് വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത യോഗത്തിനിടയില്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി ക്രിക്കറ്റ് സ്‌കോര്‍ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് വിവാദം ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ യോഗം വിളിച്ചത്. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ഹര്‍ഷവര്‍ധന്‍, അശ്വിനികുമാര്‍ ചൗബെ എന്നിവരും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഞായറാഴ്ച നടന്ന ഇന്ത്യ-പാകിസ്താന്‍ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ചോദ്യം. 'എത്ര വിക്കറ്റുകള്‍ വീണു' എന്ന് യോഗത്തിനിടെ മംഗള്‍ പാണ്ഡേ ചോദിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം. അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ആരോ നാലു വിക്കറ്റുകള്‍ വീണതായി മന്ത്രിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരണസംഖ്യ ഉയര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. മുസാഫര്‍പുരിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ മാത്രം മരിച്ചത് 90ല്‍ അധികം കുട്ടികളാണ്. മരിച്ച കുട്ടികളുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്‍ നാലു ലക്ഷം രൂപ വീതം സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

#WATCH Bihar Health Minister Mangal Pandey asks for latest cricket score during State Health Department meeting over Muzaffarpur Acute Encephalitis Syndrome (AES) deaths. (16.6.19) pic.twitter.com/EVenx5CB6G