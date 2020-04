തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യശാലകള്‍ തുറക്കാൻ സാധ്യത. ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിച്ചാൽ ബീവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കാൻ മാനേജർമാർക്ക് ബെവ്കോ എംഡിയുടെ നിർദേശം. ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ഉറപ്പാക്കാനും മാനേജർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി.

ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് മാനേജർമാർക്ക് കൈമാറിയത്. ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിവറേജസ് ഔട്ട്‌ലറ്റുകളില്‍ അണുനശീകരണം നടത്തണമെന്ന നിർദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മദ്യം വാങ്ങാനെത്തുന്ന എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളെയും തെർമ്മൽ മീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കണമെന്നും ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ സാനിറ്റൈസർ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ബെവ്കോ എംഡി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

