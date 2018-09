തിരുവനന്തപുരം: പി.കെ.ശശി എം.എല്‍.എക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ലൈംഗിക പീഡനാരോപണം പാര്‍ട്ടിക്കാര്യമാണെന്ന് മന്ത്രി ഇ.പി ജയരാജന്‍. സര്‍ക്കാരിന്റെ മുന്നിലുള്ള വിഷയമല്ല. അതിനാല്‍ താന്‍ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല. ഇക്കാര്യം പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിയോട് പോയി ചോദിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ മാറ്റിവെക്കാന്‍ തത്വത്തില്‍ തീരുമാനിച്ചതാണ്. ആ കാര്യത്തില്‍ അനാവശ്യ വിവാദത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഉചിതമല്ല. സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവം വേണ്ടെന്നുവെച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഗ്രേസ് മാര്‍ക്കിന്റെ കാര്യം പിന്നീട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കെ.പി.എം.ജി എന്ന കമ്പനി പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കു ചേരുന്നത് സൗജന്യമായാണ്. അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കേണ്ടതില്ലെന്നും, കമ്പനിയേക്കുറിച്ചുയര്‍ന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോള്‍ മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവ നല്‍കിയ കൂട്ടരാണ് അവരെന്നും ഇ.പി ജയരാജന്‍ പറഞ്ഞു.

CH:Better to say CPM state secretary on PK Sasi Issue, says EP Jayarajan