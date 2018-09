കൊച്ചി: കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ കസ്റ്റഡി നീട്ടിനല്‍കണമെന്ന് പോലീസ് കോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കില്ലെന്ന് സൂചന. തെളിവെടുപ്പും ചോദ്യം ചെയ്യലും പൂര്‍ത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പോലീസിന്റെ നീക്കം. എന്നാല്‍ ജാമ്യം നല്‍കരുതെന്നും ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ റിമാന്‍ഡില്‍ വിടണമെന്നും പോലീസ് ആവശ്യപ്പെടും.

കസ്റ്റഡി കാലാവധി തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ ഹെക്കോടതിയില്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്യലുമായി സഹകരിക്കുന്നതിനാല്‍ കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടരുതെന്നാണ് ബിഷപ്പ് ജാമ്യഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം ജാമ്യഹര്‍ജി കോടതി പരിഗണിച്ചേക്കും.

അതേസമയം ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില്‍ കന്യാസ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികപീഡന പരാതിയില്‍ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി പിന്‍വലിക്കാന്‍ കോടതി ഹര്‍ജിക്കാര്‍ക്ക് കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

പോലീസ് അന്വേഷണം സ്വതന്ത്രമായി നടക്കട്ടേയെന്നും ചീഫ് ജസറ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. തുടര്‍ന്ന് ഹര്‍ജി പിന്‍വലിക്കുന്നതായി ഹര്‍ജിക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

content highlights: bail should not be allowed police takes stand on bishop franco mulakkal's bail plea