തിരുവനന്തപുരം: വെഞ്ഞാറമൂട് പാണയത്ത് നിന്ന് കാണാതായ മൂന്ന് ആണ്‍കുട്ടികളുടെ ബാഗുകള്‍ കണ്ടെത്തി. പാലോട് വന മേഖലയില്‍ നിന്നാണ് ഇവരുടെ ബാഗുകള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടികള്‍ക്കായി ഇപ്പോള്‍ വനത്തിനുള്ളില്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്തുകയാണ്. വനപ്രദേശത്തോട് ചേര്‍ന്ന് കാണാതായ കുട്ടികളിലൊരാളുടെ ബന്ധുവീട്ടില്‍ നിന്നാണ് ബാഗ് കണ്ടെത്തിയത്.

പാണയം സ്വദേശികളായ ശ്രീദേവ്, അരുണ്‍, അമ്പാടി എന്നിവരെയാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ 10.30 മുതല്‍ കാണാതായത്. വീട്ടില്‍ നിന്നും നാലായിരം രൂപയും ഒപ്പം വസ്ത്രങ്ങളുമെടുത്താണ് കുട്ടികള്‍ പോയതെന്ന് വെഞ്ഞാറംമൂട് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ പറയുന്നു. സംഘത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഇതിന് മുന്‍പും കാണാതിയിട്ടുണ്ട്.

രാവിലെ മുതല്‍ വനം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിശോധനയിലാണ് നാട്ടുകാര്‍. ബാഗ് ഉപേക്ഷിച്ച് കുട്ടികള്‍ പോയത് കണ്ടു എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികള്‍ വനത്തിനുള്ളിലുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് തിരച്ചില്‍ നടക്കുന്നത്. 11,13, 14 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെയാണ് കാണാതായത്. ഇതില്‍ രണ്ട് പേര്‍ ബന്ധുക്കളും മൂന്നാമന്‍ സമീപത്തെ വീട്ടില്‍ താമസിക്കുന്നയാളുമാണ്.

കുട്ടികളുടെ ബന്ധുക്കളിലൊരാള്‍ അവരെ കണ്ടു എന്നാണ് തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്ന സംഘത്തിലുള്ള ഒരാള്‍ പറയുന്നത്. വന്തതിനുള്ളില്‍ 25 പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് തിരച്ചില്‍ നടത്തിയത്. പോലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

