തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തെ ബഡായി ബംഗ്ലാവെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. സ്വയം പരിഹാസ്യനാകാന്‍ തീരുമാനിച്ച് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാല്‍ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാനാകില്ലെന്നും ഏത് ബഡായിയാണ് താന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പോയി നോക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി:-

'അവരെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധമുണ്ടല്ലേ, ഞാന്‍ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളിലൂടെ ഈ നാടും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏത് ബഡായിയാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കണം. ഞാന്‍ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോ കുറേ കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതില്‍ ഏതാണ് ബഡായി? ബഡായി എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ പൊങ്ങച്ചം പറച്ചിലാണ്. ഏതിലാണ് പൊങ്ങച്ചം പറച്ചിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് നോക്കു നിങ്ങള്‍. സ്വയം പരിഹാസ്യനാകാന്‍ തീരുമാനിച്ച് ഇറങ്ങിപുറപ്പെട്ടാല്‍ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. നിങ്ങള്‍ അത് മനസിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുന്നതില്‍ ഒരു തെറ്റുമില്ല. പക്ഷേ, നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. അത് നിങ്ങളെങ്കിലും മനസിലാക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്'.

Content Highlights: badai bungalow allegation by ramesh chennithala, cm pinarayi vijayan reply to him