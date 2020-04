കൊല്ലം: കൊല്ലം വിളക്കുടി സ്‌നേഹതീരത്തിന് മുന്നിലെ വീട്ടില്‍ ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം പ്രായമായ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അര്‍ധരാത്രി ഒരുമണിയോടെയാണ് സംഭവം.

സ്‌നേഹതീരത്തിന് സമീപമുള്ള ഒരു വീടിന് മുന്‍വശത്തായി കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചില്‍ കേട്ടാണ് വീട്ടുകാര്‍ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയത്. കുട്ടിയെ തുണിയില്‍ പൊതിഞ്ഞ് വീടിന്റെ മുന്നില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് വീട്ടുകാര്‍ സ്‌നേഹതീരം ഡയറക്ടറായുള്ള സിസ്റ്ററെ വിവരമറിയിച്ചു. ഇവര്‍ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു.

കുന്നിക്കോട് പോലീസ് കുട്ടിയെ പുനലൂര്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലത്തുള്ള അമ്മതൊട്ടിലിലേക്ക് കൈമാറാനാണ് തീരുമാനം.

