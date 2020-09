കൊച്ചി: കോതമംഗലത്തിനടുത്ത് കുട്ടമ്പുഴയില്‍ കുഴിയില്‍ വീണ കുട്ടിയാനയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ജനവാസ മേഖലയിലിറങ്ങിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിലെ കുട്ടിയാന മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള കുഴിയില്‍ വീഴുകയായിരുന്നു.

വടാട്ട്പാറക്കടുത്ത് ചക്കിമേട്ടിലാണ് കുട്ടിയാന കുഴയില്‍ വീണത്. തോമസ് എന്നയാളുടെ വീട്ടില്‍ എടുത്ത മാലിന്യ കുഴിയിലേക്കാണ് പുലര്‍ച്ചെ ആന വീണത്. അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം കുഴിയില്‍ക്കിടന്ന കാട്ടാനക്കുട്ടിയെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്നാണ് കരക്ക് കയറ്റിയത്. ആനക്കുട്ടിയുടെ പിന്‍കാലിന് പരിക്കേറ്റതിനാല്‍ കുഴിയില്‍ നിന്ന് കരകയറ്റിയെങ്കിലും കാട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോകാന്‍ മടി കാണിച്ചു.

ആനശല്യം രൂക്ഷമായ പ്രദേശമാണ് ചക്കിമേട്. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി പതിനഞ്ചോളം കാട്ടാനകള്‍ ജനവാസമേഖലയില്‍ ഇറങ്ങിയിരുന്നതായി നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം കുട്ടി ആന കാട്ടില്‍ ആനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ടോയെന്ന് വനം വകുപ്പ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

