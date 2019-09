മണ്ണാർക്കാട്: കുളിമുറിയിൽ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ വീണ് രണ്ടുവയസ്സുള്ള പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന് ദാരുണാന്ത്യം. പള്ളിക്കുറുപ്പ് മാങ്ങോട്ടിലെ വാടകവീട്ടിലാണ് സംഭവം. കാഞ്ഞിരപ്പുഴ കല്ലാങ്കുഴി പാലക്കാപറമ്പിൽ ഷിഹാബുദ്ദീൻ -ആയിഷ ദമ്പതിമാരുടെ ഏക മകൾ മിൻഹ ഫാത്തിമയാണ് മരിച്ചത്.

വൈകീട്ട് കുഞ്ഞിനെ കാണാതായതിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് കുളിമുറിയിലെ ബക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളത്തിൽ വീണ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

2004-ലാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. 14 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ഈ കുഞ്ഞ്‌ ജനിച്ചത്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് ശബരി സ്കൂളിലെ ബസ് ഡ്രൈവറാണ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ.

Content Highlights: baby dies after falling into bucket filled with water