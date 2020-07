കൊച്ചി: അങ്കമാലിയില്‍ അച്ഛന്റെ ക്രൂരമര്‍ദനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പെണ്‍കുഞ്ഞ് ആരോഗ്യവതിയായി ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത കുഞ്ഞിനെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തു. കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ മിഷന്‍ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു കുഞ്ഞ് ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.

56 ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ജൂണ്‍ 18-നാണ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. 16 ദിവസത്തോളം ചികിത്സയിലായിരുന്നു. തലച്ചോറിനും തലയോട്ടിക്കും ഇടയില്‍ രണ്ടിടത്ത് രക്തസ്രാവമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകളും നടത്തിയിരുന്നു.

അമ്മയും അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുമാണ് കുഞ്ഞിനൊപ്പം ആശുപത്രിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ നേപ്പാള്‍ സ്വദേശിനിയാണ്. കുഞ്ഞിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിടണ്ടെന്നാണ് ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ തീരുമാനം. അതിനാല്‍ പുല്ലുവഴിയിലെ ഒരു അഭയകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.

നേപ്പാളിലേക്ക് പോകുന്നിടം വരെ കുഞ്ഞിനെയും അമ്മയെയും ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭര്‍ത്താവിന്റെ വീട്ടില്‍ താമസിക്കാന്‍ താല്‍പര്യമില്ലെന്നും സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് താല്‍പര്യമെന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണിത്. വനിത കമ്മീഷനും എറണാകുളം സി.ഡബ്ല്യു.സിയുമാണ് ഇക്കാലയളവില്‍ കുഞ്ഞിനെയും അമ്മയെയും സംരക്ഷിക്കുക.

content highlights: baby attacked by father in angamali discharged from hospital