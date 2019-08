തൃശൂര്‍: എ.കെ.ജി സെന്ററില്‍ പഠിച്ചാല്‍ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം കിട്ടില്ലന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അറിയണമെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് ബി.ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ആദ്യം ബ്രാഹ്മണന്‍ ആരാണന്ന് പഠിക്കണം. സംസ്‌കൃത കോളേജില്‍ പോയി വിവരക്കേട് പറയരുത്. ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ദളിത് കാവ്യമാണ് രാമായണം, ഇത് പിണറായി വിജയന്റെ കണ്ടുപിടിത്തമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ആദ്യം ബ്രാഹ്മണന്‍ ആരാണന്ന് പഠിക്കണം സംസ്‌കൃത കോളേജില്‍ പോയി വിവരക്കേട് പറയരുത് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ദളിത് കാവ്യമാണ് രാമായണം,, ഇത് പിണറായി വിജയന്റെ കണ്ടുപിടിത്തമല്ല,, ബ്രാഹ്മണന്‍ എന്നാല്‍ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടിയവന്‍ എന്നാണ്,,, കര്‍മ്മമാണ്,,, അല്ലാതെ ജന്മമല്ല,,,, ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ബ്രാഹ്മണന്‍ ജാതിയത ഉയര്‍ത്തി പിണറായി ജാതി യ മാ യി അപമാനിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് അപമാനമാണ്,,, എ കെ ജി സെന്ററില്‍ പഠിച്ചാല്‍ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം കിട്ടില്ലന്നും പിണറായി അറിയണം അതിന് ഭാരതിയ പൈതൃകം എന്തന്നും അറിയണം,,,സംസ്‌കൃത കോളേജില്‍ പ്രഭാഷണത്തിന് പോകുമ്പോള്‍ ഏറ്റവും കുറവ് ഭാരതിയ പൈതൃക ത്തിന്റെ ആമുഖം എങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ട് പോകണം സംസ്‌കൃതം ജാതിയുടെ ഭാഷയാണന്ന് പറഞ്ഞ് വരുത്തുവനാണ് പിണറായി ശ്രമിച്ചത്,, എന്തായാലും സംസ്‌കൃതത്തെ വരേണ്യ ഭാഷ എന്ന് അപമാനിച്ച സി പി എം ഇന്ന് തിരിച്ച് പറയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വാഗതാര്‍ഹം ഇത് പറയാന്‍ ജാതിയത ഉയര്‍ത്തുകയൊ,, ബ്രാഹ്മണന്‍ എന്ന് അര്‍ത്ഥം അറിയാതെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളൊട് പറഞ്ഞ് സ്വയം വിവരക്കേട് കാണിക്കുകയുമല്ല വേണ്ടത്...

