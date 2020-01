കൊച്ചി: സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എഴുപത്തിമൂന്ന് വര്‍ഷം പിന്നിടുമ്പോഴും രാജ്യത്ത് അലയടിക്കുന്നത് 'ആസാദി' എന്ന വാക്കാന്നെന്ന് സാറാ ജോസഫ്. മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച അതിജീവിക്കുന്ന വാക്കുകള്‍ എന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍.

ആസാദി എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്നും ഉയര്‍ന്നു കേള്‍ക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിലെ നിര്‍ണായക ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോള്‍ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭരണകൂടത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഇടമായി നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ മാറിയിരിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യ ഇടങ്ങള്‍ ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും സാറാ ജോസഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ജില്ലയിലും 'അതിജീവിക്കുന്ന വാക്കുകള്‍' എന്ന വിഷയത്തിലാണ് പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്.

മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച അതിജീവിക്കുന്ന വാക്കുകള്‍ എന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയില്‍ സാറാ ജോസഫ്.



അക്ഷരോത്സവം പരിപാടിയുടെ വിശദീകരണവും അക്ഷരോത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷനും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിരുന്നു.

കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‌യാഡ്, ഭാരത് പെട്രോളിയം, ഹിമാലയ ഫെയ്‌സ്‌വാഷ്, ഗ്ലോബല്‍ എജ്യൂക്കേഷണല്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ജനുവരി 30 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി രണ്ടുവരെ തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരത്തിലാണ് മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവം.

Content Highlights: Azadi slogan every where in free India - Sara Joseph