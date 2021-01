തിരുവനന്തപുരം: സ്പീക്കറുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ. അയ്യപ്പൻ കസ്റ്റംസിനു മുന്നിൽ ചോദ്യംചെയ്യലിന് ഹാജരാകുമെന്ന് സിപിഎം നേതാവ് രാജു എബ്രഹാം എംഎൽഎ. സ്പീക്കറുടെ സ്റ്റാഫിനെ ചോദ്യംചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിവാദം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് ഇക്കാര്യം രാജു എബ്രഹാം വ്യക്തമാക്കിയത്. മാതൃഭൂമിയുടെ സൂപ്പർ പ്രൈംടൈമിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നാളെ ഹാജരാകാൻ അയ്യപ്പന് നിയമപരമായ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ഹാജരാകും. അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അദ്ദേഹം ഹാജരാകുമെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാം. നിയമസഭ നടക്കുന്ന ദിവസം ഹാജരാകണമെങ്കിൽ സ്പീക്കറുടെ അനുമതി വേണം. അനുമതി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഹാജരാകാൻ കഴിയുമെന്നും രാജു എബ്രഹാം പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ഹാജരാകുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നേരത്തെ സ്പീക്കറുടെ സ്റ്റാഫ് അംഗത്തെ ചോദ്യംചെയ്യാൻ സ്പീക്കറുടെ മുൻകൂർ അനുമതി വേണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി കസ്റ്റംസിന് കത്തയച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അസംബ്ലി റൂൾസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തന്റെ കത്തെന്നാണ് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറയുടെ വാദം. എന്നാൽ നിയമസഭാ സ്പീക്കർക്ക് പ്രത്യേക നിയമപരിരക്ഷ ലഭിക്കുമെങ്കിലും പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിന് ഈ പരിരക്ഷ അവകാശപ്പെടാനാവില്ലെന്നാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ നിലപാട്.

