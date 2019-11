കൊച്ചി: അയോധ്യ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളി സമൂഹമാധ്യമ കൂട്ടായ്മയ്‌ക്കെതിരെ കേസ്. റൈറ്റ് തിങ്കേഴ്സ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അയോധ്യ വിധിയുടെ പേരില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ വന്ന പോസ്റ്റുകളാണ് കേസെടുക്കാന്‍ കാരണം.

നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിനാല്‍ ഗ്രൂപ്പിനെതിരേ കേസെടുത്തതായി കൊച്ചി സെന്‍ട്രല്‍ പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നും പോലീസ് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

അയോധ്യാ കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മതസ്പര്‍ധയും സാമുദായിക സംഘര്‍ഷങ്ങളും വളര്‍ത്തുന്ന തരത്തില്‍ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സന്ദേശങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി പരത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു.

ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തെ അനുകൂലിച്ചോ പ്രതികൂലിച്ചോ പ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതും വിധിയുടെ പേരില്‍ മധുരപലഹാരങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതും വിലക്കി എറണാകുളം ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറും ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

