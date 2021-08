എ.വി. ഗോപിനാഥിന്റെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്നുള്ള രാജി, അത് കയ്യുംവീശിയുള്ള ഒരു ഇറങ്ങിപ്പോക്കല്ല. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പൊന്നാപുരംകോട്ടയായ പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി പഞ്ചായത്ത് ഭരണത്തിന്റെ ആണിക്കല്ല് ഇളക്കിയാണ്‌ ഗോപിനാഥ് പടിയിറങ്ങിയത്. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 1979 മുതല്‍ ഇങ്ങോട്ട് ഇതുവരെ കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്ന പഞ്ചായത്താണ് പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി. അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പക്ഷെ എ ഗ്രൂപ്പിനോ ഐ ഗ്രൂപ്പിനോ അല്ല. അത് എ.വി. ഗോപിനാഥ് എന്ന നേതാവിന്റെ മികവു മാത്രമാണ്. വേണമെങ്കില്‍ എ.വി.ജി. ഗ്രൂപ്പിന്റെ കരുത്ത് എന്നും പറയാം.

ഇടതിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന തരൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പഞ്ചായത്താണ് പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി. പക്ഷെ അവിടെ നാല്‍പ്പതുകൊല്ലത്തിലധികമായി ചെങ്കോടി പാറിയിട്ട്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ ഇടതുസ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് ലീഡ് ലഭിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് ഭരണം, അത് കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പമാണ്.

എ.വി ഗോപിനാഥ് കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടു: സിപിഎം സഹകരണം തള്ളുന്നില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപനം

42 വര്‍ഷത്തിത്തിനിടെ പ്രസിഡന്റ് പദവി സംവരണമായ മൂന്നുതവണ ഒഴികെ ബാക്കി മുഴുവന്‍കാലവും ഗോപിനാഥ് തന്നെയായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ്. 25 വര്‍ഷം പ്രസിഡന്റ് പദവി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയപ്പോള്‍ പദവി ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തു. ഇത്തവണ പ്രസിഡന്റ് പദവി വനിതാ സംവരണമായിട്ടും പ്രവര്‍ത്തകരുടെ നിര്‍ബന്ധത്തിനുവഴങ്ങി മത്സരിച്ച എ.വി. ഗോപിനാഥ് ജയിച്ചിരുന്നു. 16 അംഗ പഞ്ചായത്തില്‍ 11 പേരും കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങളാണ്. ഞങ്ങള്‍ 11 പേരും ഒരുമിച്ചാണ്, ഞങ്ങള്‍ അഞ്ചുവര്‍ഷം ഭരിക്കും. അഞ്ചുവര്‍ഷം ഭരിക്കാണ് ജനങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് അധികാരം തന്നത് എന്ന് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ഗോപിനാഥ് വൃത്തിയായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതില്‍നിന്നു തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഗോപിനാഥ് എങ്ങോട്ട് പോയാലും പഞ്ചായത്ത് ഭരണവും ആ പക്ഷത്തേക്ക് നീങ്ങും. സിപിഎമ്മിലേക്കെന്ന സൂചന നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ 42 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി പഞ്ചായത്തില്‍ സിപിഎം ഭരണത്തിലേറും

15 വയസ്സു മുതല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സജീവ പ്രവര്‍ത്തകനായിരുന്നെന്നും പാര്‍ട്ടി തന്റെ ജീവനാഡിയായിരുന്നെന്നും വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞ ഗോപിനാഥ്, ഇടയ്ക്ക് വികാരാധീനനാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് എന്നും നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കണം എന്നാഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു താന്‍. എന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസിനെ ശക്തി കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ വലിയ പോരാട്ടം നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ നേതാവായിരുന്ന ഗോപിനാഥ്, മുന്‍പ് ഡി.സി.സി. അധ്യക്ഷനുമായിരുന്നു. 2009-ല്‍ സതീശന്‍ പാച്ചേനി എം.ബി. രാജേഷിനോട് ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്താണ് അന്ന് ഗോപിനാഥ് രാജിവെച്ചത്.

2021-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വേളയില്‍ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വവുമായി ഗോപിനാഥ് ഇടഞ്ഞിരുന്നു. പാലക്കാട് സീറ്റ് ലക്ഷ്യംവെച്ച് നടത്തിയ നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ആയിരുന്നു ഇത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഗോപിനാഥ് പാര്‍ട്ടി വിടാന്‍ പോകുന്നെന്ന് വാര്‍ത്തകളും ശക്തമായി. എന്നാല്‍ കെ. സുധാകരന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടല്‍ ഗോപിനാഥന്റെ പാര്‍ട്ടിവിടലിനെ താത്കാലികമായെങ്കിലും തടഞ്ഞു. ഡി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തായിരുന്നു ഗോപിനാഥിനെ പിടിച്ചുനിര്‍ത്തിയത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തുവന്ന ഡി.സി.സി. അധ്യക്ഷ പട്ടികയില്‍ ഗോപിനാഥിന് ഇടംപിടിക്കാനായില്ല. അതോടെ അദ്ദേഹം പാര്‍ട്ടി വിടുകയുമായിരുന്നു.

എ.വി. ഗോപിനാഥ്, കെ. സുധാകരന്‍| Photo: Mathrubhumi

ആശയപരമായി രണ്ടുചേരിയിലാണെങ്കിലും സി.പി.എം. നേതാവ് എ.കെ. ബാലനുമായി അടുത്തബന്ധമാണ് ഗോപിനാഥിനുള്ളത്. നിലവില്‍ മറ്റു പാര്‍ട്ടികളിലേക്ക് പോകില്ലെന്നായിരുന്നു വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഗോപിനാഥ് സി.പി.എമ്മിലേക്ക് പോയാല്‍ അതില്‍ അല്‍പം പോലും അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. അതിന് കാരണം, കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്ന് രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിന് തൊട്ടുമുന്‍പത്തെ പരാമര്‍ശങ്ങളാണ്. പിണറായി വിജയന്‍ മഹത്തായ പാരമ്പര്യമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതാവാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരനാകുക എന്നത് അഭിമാനമാണെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകള്‍.

