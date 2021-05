തിരുവനന്തപുരം: എഡിജിപി വിജയ് സാഖറെയുടെ പേരിൽ വ്യാജ ഫെയ്സ്ബുക്ക് ആക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പണം തട്ടാൻ ശ്രമം. എഡിജിപിയുടെ വ്യാജ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് സുഹൃത്തിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്കിലേക്ക് 10,000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സഹായ അഭ്യർഥന എത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

എറണാകുളം സ്വദേശി ജിയാസ് ജമാലിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്കിലേക്കാണ് വ്യാജ സന്ദേശം എത്തിയത്. എഡിജിപിയുടെ യഥാർഥ ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലെ അതേ പ്രെഫൈൽ ചിത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യാജ അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് തട്ടിപ്പിന് ശ്രമം നടന്നത്.

ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ ജിയാസിനോട് ആദ്യം സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച ശേഷമാണ് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഗൂഗിൾ പേ വഴി സുഹൃത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത്യാവശ്യമായി 10,000 രൂപ അയക്കുമോ എന്നായിരുന്നു അഭ്യർഥന. ഇതോടെയാണ് സംഭവം തട്ടിപ്പാണെന്നും അക്കൗണ്ട് വ്യാജമാണെന്നും ജിയാസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

സംഭവത്തിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി എഡിജിപി വിജയ് സാഖറെ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. സൈബർ ഡോം അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

