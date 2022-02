പൈനാവ്: ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാല്‍ 301 കോളനിയിലെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാന്‍ വനംവകുപ്പ് നീക്കമെന്ന് ആരോപണം. ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നവര്‍ക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപ വീതം നല്‍കുമെന്നാണ് വാഗ്ദാനം. ആദിവാസികള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ കോളനിയിലെ പട്ടയഭൂമി, വനംവകുപ്പിന് വിറ്റ് കാശാക്കാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെയുള്ള കയ്യേറ്റ മാഫിയയുടെ നീക്കമെന്നും ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

എ.കെ. ആന്റണി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ഭൂമിയില്ലാത്ത ആദിവാസികള്‍ക്കുവേണ്ടി ചിന്നക്കനാലില്‍ 301 കോളനി എന്ന പേരില്‍ 301 കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. ആനത്താരയുള്ള പ്രദേശമാണെന്ന് കാണിച്ച് അന്നുതന്നെ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. പില്‍ക്കാലത്ത് ആനയുടെ ശല്യം കാരണം പല കുടുംബങ്ങളും ഇവിടെനിന്ന് താമസം മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. നിലവില്‍ 100-ല്‍ താഴെ കുടുംബങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് കോളനിയിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാര്‍.

പ്രദേശത്ത് ആന പാര്‍ക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലം മുതല്‍ക്കേയുള്ള ആലോചനയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അത് ഉടന്‍ നടപ്പാക്കണം എന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനവും വന്നതായി അറിവില്ല.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആദിവാസികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യോഗം വിളിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ യോഗത്തില്‍വെച്ച്, പ്രദേശത്ത് ആനപ്പാര്‍ക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നും ആനശല്യംകാരണം ഇവിടെനിന്ന് മാറിപ്പോകാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഓരോ കുടുംബത്തിനും 15 ലക്ഷം രൂപാ വീതം നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന വാഗ്ദാനം നല്‍കിയിരുന്നു. കുടുംബത്തിലെ പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ അംഗങ്ങളെ വേറെ കുടുംബമായി പരിഗണിച്ച് അവര്‍ക്കും 15 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.

വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വനംവകുപ്പില്‍നിന്ന് അറിയിപ്പൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഊരില്‍നിന്ന് വിളിച്ചറിയിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വിഷയം കളക്ടറെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തഹസില്‍ദാര്‍ നിജു കുര്യന്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോടു പ്രതികരിച്ചു. കോളനിയിലെ ഭൂമി ക്രയവിക്രയം ചെയ്യാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വനംവകുപ്പിന് എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്തരമൊരു നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ സാധിക്കും എന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഉയരുന്നത്.

ഭൂമാഫിയയുടെ പ്രവര്‍ത്തനവും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. വര്‍ഷങ്ങളായി താമസമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിച്ച് അവിടുത്തെ പട്ടയം തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള പദ്ധതി റവന്യൂ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. നൂറില്‍ താഴെ കുടുംബങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് നിലവില്‍ 301 കോളനിയില്‍ താമസിക്കുന്നത്. ചിലര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയാതെ പാട്ടത്തിനും മറ്റുമായി പുറത്തുള്ളവര്‍ക്ക് ഭൂമി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ പാട്ടത്തില്‍ ലഭിച്ച ഭൂമി സ്വന്തംപേരിലേക്ക് ആക്കുകയും ഇത് വനംവകുപ്പിന് തിരിച്ചുനല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് കാണിച്ച് പതിനഞ്ചുലക്ഷം തട്ടാനുള്ള ഭൂമാഫിയയുടെ നീക്കവും നടക്കുന്നുണ്ട്.

content highlights: attempt to evict adivasi families from 301 colony of idukki chinnakkanal