കൊട്ടാരക്കര: കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര സപ്ലൈകോ ഗോഡൗണില്‍ പഴയ അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ നാട്ടുകാര്‍ പിടികൂടി. രണ്ടുവര്‍ഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള 2000 ചാക്ക് അരിയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ചാക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് അരിയിലെ കൃമി കീടങ്ങളെ രാസവസ്തു ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നാട്ടുകാര്‍ പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയത്‌.

ഏഴുദിവസം മുമ്പാണ് സപ്ലൈകോ ഗോഡൗണ്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശം ലഭിക്കുന്നത്‌. 2017-ല്‍ സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി വിതരണം ചെയ്യാനെത്തിയ അരിയാണിത്. അതിനുശേഷം പ്രളയവും പിറകെ കൊറോണയും എത്തിയതോടെ അരി വിതരണം ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്നാണ് സപ്ലൈകോ അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം..



വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ നാട്ടുകാരും ബി.ജെ.പി. പ്രവര്‍ത്തകരും ഗോഡൗണിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. അലൂമിനിയം ഫോസ്‌ഫേറ്റ് എന്ന രാസവസ്തു ഉപയോഗിച്ച് അരിവൃത്തിയാക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെയും ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരേ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.



സ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുന്നതിനായി പോലീസ് ഗോഡൗണ്‍ പൂട്ടുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തില്‍ സപ്ലൈകോയും പോലീസും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

സര്‍ക്കാരിന്റെ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റില്‍ ചേര്‍ത്തു നല്‍കാന്‍ കരുതിവെച്ച അരിയാണിതെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. അതേസമയം അരിവൃത്തിയാക്കിയശേഷം ഗുണമേന്മാ പരിശോധന നടത്തും. അതിനുശേഷം ഉപയോഗയോഗ്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ അരി ഗോഡൗണിനു പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയുള്ളൂവെന്നാണ്‌ സപ്ലൈകോ അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്‌.

