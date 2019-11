തൃശ്ശൂര്‍: അട്ടപ്പാടിയില്‍ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ മരിച്ച മാവോവാദി രമയ്ക്ക് വെടിയേറ്റത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണെന്ന് പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്. മണിവാസകത്തിന് വെടിയേറ്റതിന് പുറമേ രണ്ട് കാലുകലും ഒടിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ വീഴ്ചയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ശരീരത്തിലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലാണെന്ന് ആരോപണം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് സംശയങ്ങള്‍ ജനിപ്പിച്ച് പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നത്.

മണിവാസകം ഒഴികെ മറ്റു മൂന്നുപേര്‍ക്കുമേറ്റ വെടിയുണ്ടകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ശരീരത്തിന്റെ പിന്‍ഭാഗത്താണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. റിപ്പോര്‍ട്ട് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴല്ലെങ്കില്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ ആയിരിക്കാം രമയ്ക്ക് വെടിയേറ്റത്. ആമാശയത്തിലെ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളില്‍നിന്നാണ് ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയത്. ദഹിക്കാന്‍ വേണ്ട സമയത്തിനു മുമ്പേ വെടിയേറ്റിട്ടുണ്ടാകാം. രമയുടെ ശരീരത്തില്‍ അഞ്ച് വെടിയുണ്ടകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

മണിവാസകത്തിന്റെ കാല്‍ ഒടിഞ്ഞത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണെന്ന് പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തില്‍ വ്യക്തമായില്ല. മറ്റേതെങ്കിലും കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടാകാം കാലുകള്‍ ഒടിഞ്ഞതെന്നാണു കരുതുന്നത്. ഇയാള്‍ക്ക് തലയിലും വെടിയേറ്റിട്ടുണ്ട്.

കാര്‍ത്തി, അരവിന്ദ് എന്നിവരുടെ ശരീരത്തിലേറ്റ വെടിയുണ്ട പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിനിടെ പുറത്തെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍, ഇരുവരുടെയും ശരീരത്തില്‍ വെടിയുണ്ടയുണ്ടെന്ന് എക്‌സ്‌റേയില്‍ തെളിഞ്ഞിരുന്നു. ഇവരും വെടിയേറ്റാണു മരിച്ചതെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ടിലുള്ളത്. ഈ വെടിയുണ്ടകള്‍ പുറത്തെടുക്കാന്‍ ഇനി പ്രത്യേക പരിശോധനയുണ്ടാവില്ല.

പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം നടത്തിയ ഡോക്ടര്‍മാരില്‍ നിന്ന് പോലീസ് മൊഴിയെടുത്തു. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഫൊറന്‍സിക് നിഗമനങ്ങളുമാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഡോക്ടര്‍മാരോടു ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്. നാലുപേരുടെയും മരണകാരണം വെടിയേറ്റാണെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തോടു പറഞ്ഞു. വിശദമായ പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് രണ്ടു ദിവസത്തിനകം പോലീസിനു കൈമാറും.

