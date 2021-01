തിരുവനന്തപുരം: ചൈല്‍ഡ് ലൈനില്‍ പരാതി നല്‍കി മടങ്ങിയ അമ്മയ്ക്കും മകള്‍ക്കും നേരെ ആക്രമണം. പൂവച്ചല്‍ കുറകോണം സ്വദേശിനി ബബിതക്കും മകള്‍ക്കും നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 10.30-നാണു സംഭവം.

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു കാട്ടാക്കടയില്‍ എത്തിയ ഇവര്‍ പൂവച്ചല്‍ ഭാഗത്തേക്ക് ബസ് ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ കാല്‍നടയായി വരികെയായിരുന്നു. പൂവച്ചല്‍ പുന്നാംക്കരിക്കകം വളവില്‍വച്ച് ബൈക്കില്‍ എത്തിയ രണ്ടു യുവാക്കള്‍ ബബിതയോടെ കൂടെ വരാനും അഞ്ഞൂറ് രൂപ നല്‍കാം എന്നും പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ യുവാക്കളെ ചീത്ത വിളിച്ചു. മടങ്ങിപ്പോയ യുവാക്കള്‍ തിരിച്ചെത്തി ബബിതയുടെ നാഭിക്ക് തൊഴിച്ചു.

ഇതിനിടെ, നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് എതിര്‍ദിശയിലേക്കു പാഞ്ഞു. ഇവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് എത്തിയ നാട്ടുകാര്‍ പോലീസിനെ അറിയിച്ച ശേഷം ബബിതയെ കാട്ടാക്കട പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തിച്ചു. പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നല്‍കിയ ശേഷം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന ഇരുവരെയും വാഹനത്തെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തു. തങ്ങളെ യുവാക്കള്‍ പിന്തുടര്‍ന്നിരുന്നതായി ബബിത പറഞ്ഞു.

വിതുര സ്വദേശികള്‍ ആണെന്നാണ് ബൈക്ക് യാത്രികരായ ഇവര്‍ പോലീസിനോട് നാട്ടുകാരോടും പറഞ്ഞത്. പോത്തോന്‍കോട്ടുള്ള സുഹൃത്തിനു കാശ് കൊടുക്കാന്‍ പോയതാണെന്നും കാട്ടാക്കടയില്‍ മദ്യപിക്കാനാണ് വന്നതെന്നും ഇവര്‍ പറഞ്ഞു.

