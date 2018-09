ചെങ്ങന്നൂര്‍: പാണ്ടനാട് തത്സമയ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കെത്തിയ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് സംഘത്തെ അക്രമിച്ച സംഭവത്തില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. പാണ്ടനാട് സ്വദേശികളായ അഭിലാഷ്, നിഖില്‍കുമാര്‍, രാകേഷ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ബന്ധുവീടുകളില്‍ നിന്നാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.

വെള്ളിയാഴ്ച്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു തത്സമയ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കെത്തിയ മാതൃഭൂമി സംഘത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുടെ പേരിലെത്തിയ സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.

നാലംഗസംഘം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ ആക്രമിക്കുകയും ഉപകരണങ്ങള്‍ കേട് വരുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇവര്‍ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറയുന്നു. മാതൃഭൂമിയെ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവര്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ മര്‍ദ്ദിച്ചത്.

അക്രമി സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബിബിന്‍ എന്ന ആള്‍ക്കു വേണ്ടി പോലീസ് തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

content highlights: Attack against journalists ,Three men arrested in chengannur