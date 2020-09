കൊച്ചി: അധോലോക കുറ്റവാളി രവി പൂജാരിയെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം എ.ടി.എസ്.(തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്‌ക്വാഡ്) ഊര്‍ജിതമാക്കുന്നു. രവി പൂജാരിയെ വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനായി എ.ടി.എസ്. കര്‍ണാടക കോടതിയെ സമീപിക്കും. കൊച്ചി ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലര്‍ വെടിവെപ്പ് കേസില്‍ അടക്കം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പൂജാരിയെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്.

നടി ലീന പോളിന്റെ ഉടമസ്ഥതയില്‍ കൊച്ചി പനമ്പിള്ളി നഗറില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലറില്‍ 2018 ഡിസംബറിലാണ് വെടിവെപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഈ വെടിവെപ്പിന് രവി പൂജാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്ന്‌ വ്യക്തമായിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കൂടുതല്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി രവി പൂജാരിയെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്‌ക്വാഡ് ശ്രമിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ പരപ്പന അഗ്രഹാര ജയിലിലാണ് രവി പൂജാരി ഉള്ളത്. കര്‍ണാടക കോടതിയുടെ അനുമതിയോടു കൂടി ഇയാളെ കേരളത്തിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.

ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലര്‍ കേസില്‍ മാത്രമല്ല, കേരളത്തില്‍ കാസര്‍കോട് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ നടന്ന ചില സമാന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും രവി പൂജാരിക്ക് പങ്കോ അറിവോ ഉണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രവി പൂജാരിയെ കേരളത്തിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ എ.ടി.എസ്. നടത്തുന്നത്. ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലര്‍ വെടിവെപ്പ് കേസ് ആദ്യ അന്വേഷിച്ചത് ലോക്കല്‍ പോലീസായിരുന്നു. എന്നാല്‍ രവി പൂജാരിയുടെയും മറ്റും സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് സൂചന വന്നതോടെ കേസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ കൈവശം എത്തി. ഇവിടെനിന്നുമാണ് പിന്നീട് കേസ് എ.ടി.എസിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

രവി പൂജാരിയെ വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ക്കായി എ.ടി.എസ്. അംഗങ്ങള്‍ അടുത്തയാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകും. ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍, രവി പൂജാരിയെ വിട്ടുകിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ തന്നെയും കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലര്‍ വെടിവെപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായി കണക്കാക്കുന്നത് രവി പൂജാരിയെ ആണ്. അതിനാല്‍ വിശദമായ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കണമെങ്കില്‍ എ.ടി.എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രവി പൂജാരിയെ വിട്ടുകിട്ടി ചോദ്യംചെയ്യുക എന്നത് അനിവാര്യമാണ്. അതിനാല്‍തന്നെ രവി പൂജാരിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിശദമായ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കുക എന്നതാണ് എ.ടി.എസ്. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

രവി പൂജാരി സെനഗലില്‍ കഴിയുമ്പോഴാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. സെനഗല്‍ ഇയാളെ നാടുകടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനിടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് കടന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍നിന്നാണ് ഇയാളെ ഇന്റര്‍പോള്‍ പിടികൂടി ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറുന്നത്.

