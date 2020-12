തൃശ്ശൂര്‍: പതിവുപോലെ പുലര്‍ച്ച അഞ്ചുമണിക്ക് ഉണര്‍ന്ന് കണ്ണുതിരുമ്മികൊണ്ട് തച്ചിയത്ത് ഷാജന്‍ വീടിന്റെ വാതില്‍ തുറന്നു. പക്ഷേ പതിവിന് വിപരീതമായി വീട്ട് മുറ്റത്ത് വരാന്തയില്‍ ഷാജനെയും കാത്തെന്നപോലെ മുന്നിലെത്തിയത് മുതല. അപ്രതീക്ഷിത അതിഥിയെ കണ്ട് പേടിച്ച് ഷാജന്‍ ഓടി വീട്ടില്‍ കയറി വാതിലടച്ചു. പരിഭ്രാന്തരായ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഉടന്‍ തന്നെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിച്ചു. തൃശ്ശൂരില്‍ ആതിരപ്പിള്ളി പുഴയുടെ സമീപമാണ് ഷാജന്റെ വീട്.

വനം വകുപ്പ് ഉടന്‍ തന്നെ ഷാജന്റെ വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും അതിഥി കാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ തയ്യാറായില്ല. ഒന്നര മണിക്കൂറോളം പരിശ്രമിച്ചിട്ടും മുതല പിന്നോട്ടെടുത്തില്ല. ഒടുവില്‍ വനംവകുപ്പ് നാട്ടുകാരെ കൂടെ കൂട്ടി ബന്ധിച്ചാണ്‌ തിരികെ പുഴയിലേക്ക് അയച്ചത്.

