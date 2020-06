കോഴിക്കോട്: പ്രവാസികളെ കേരളത്തില്‍ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച ആതിരയ്ക്കും മകള്‍ പിറക്കുന്നതിനു തലേന്ന് ഈ ലോകത്തുനിന്നു മാഞ്ഞ നിതിനും പെണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ സിസേറിയനെ തുടര്‍ന്നാണ് ആതിര പെണ്‍കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായത്.

രക്തദാനമാണ് മഹാദാനമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അതിനായി ഓടി നടന്ന നിതിന് സ്വന്തം രക്തത്തില്‍ പിറന്ന മകളെ കാണാനായില്ല. ഹൃദായാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് ദുബായിയില്‍ ഉറക്കത്തില്‍ മരിച്ച നിതിന്‍ ചന്ദ്രന്‍ കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രവാസലോകത്തിന് തീരാവേദനയായി.

പ്രവാസലോകത്തുള്ള ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് നാട്ടിലെത്താന്‍ വിമാന സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതിവരെ എത്തിയ ദമ്പതിമാരാണ് ആതിരയും നിതിന്‍ ചന്ദ്രനും. വന്ദേഭാരത് മിഷന്റെ ആദ്യവിമാനത്തില്‍ത്തന്നെ ആതിര കഴിഞ്ഞമാസം നാട്ടിലേക്കുവന്നു. നിതിന്‍ ജീവകാരുണ്യപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും രക്തദാന ക്യാമ്പുകളുമായി ദുബായില്‍ത്തന്നെ നിന്നു.

നിതിന്റെ വേര്‍പാട് സൃഷ്ടിച്ച സങ്കടലിലാണ് പ്രവാസി സമൂഹം. കൊറോണ കാലത്ത് ദുരിതത്തിലായവര്‍ക്ക്് ആഹാരപ്പൊതിയുമായും കുടുംബവുമായി താമസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണ കിറ്റുമായും സ്വന്തം ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഓടി നടന്നു നിതിന്‍. ആളുകള്‍ പുറത്തിറങ്ങാന്‍ മടിക്കുന്ന സമയത്ത് രക്തദാന ക്യാമ്പുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാനും മുന്നില്‍ നിന്നു.

ദുബായ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സിറ്റിയിലെ താമസസ്ഥലത്തുവെച്ച് തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് നിതിന്‍ മരിച്ചത്. ഒരുവര്‍ഷംമുന്‍പ് ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖത്തിന് ചികിത്സതേടിയിരുന്നതായി സുഹൃത്തുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. ഒടുവില്‍ 29 ാം വയസ്സില്‍ ഹൃദയാഘാതം വന്ന് സ്വന്തം രക്തത്തില്‍ പിറന്ന മകളെ കാണാതെ അവസാന യാത്ര....

Content Highlights: Athira wife of nithin who died abroad gives birth to baby girl