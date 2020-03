തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡും കൊറോണയും ലോക് ഡൗണുമെല്ലാം നമ്മള്‍ മലയാളികള്‍ക്ക് പുതിയ വാക്കുകളും പുതിയ അനുഭവങ്ങളുമാണ്. കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യരംഗവും ആരോഗ്യ പരിപാലന സംസ്‌കാരവുമെല്ലാം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവന്‍ ചര്‍ച്ചയാകുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊറോണക്കാലത്ത് കേരളം തങ്ങളുടെ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന പരിഗണന ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ.

കൊറോണക്കാലത്ത് ഉരുത്തിരിയുന്ന പുതിയ വാക്കുകളും സംസ്‌കാരങ്ങളും എന്ന് പരാമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകയാണ് കേരളത്തിന്റെ 'അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍' എന്ന പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച് തന്റെ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

In Kerala, there’s a new word to refer to migrant workers. It’s guest labourers (Atithi thozhilalikal). As the CM to officials started using it, it’s becoming a common word there, I am told. creating new words/culture during #CoronaCrisis — Liz Mathew (@MathewLiz) March 27, 2020

'കേരളത്തില്‍ ഒരു പുതിയ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ പരാമര്‍ശിക്കുന്നത്. അത് അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ എന്നാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി മുതല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വരെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ അവിടെ അതൊരു സാധാരണവാക്കായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കൊറോണവൈറസ് കാലത്ത് പുതിയ വാക്കുകളും സംസ്‌കാരവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു.'- ലിസ് മാത്യു എന്ന മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തക തന്റെ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. നിരവധിയാളുകളാണ് ഇതിനെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

🙏🙏 Kerala is setting so many examples — Anjali Ojha (@ojhaanjali) March 27, 2020

Hats off Kerala!



We reveal who we are in times of crisis.



And Kerala is shining through. — Tanushree Mainrai (@MainraiTanu) March 27, 2020

കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചൊവ്വാഴ്ച അര്‍ധരാത്രിയോടെയാണ് രാജ്യമെമ്പാടും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്‌. ഇതോടെ ജീവിതം വഴി മുട്ടിപ്പോയ കുറച്ചുപേരുണ്ട് കേരളത്തില്‍. അന്യസംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള ദിവസവേതനക്കാരായ തൊഴിലാളികള്‍. എന്നാല്‍ കൊറോണയ്‌ക്കെതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അന്യസംസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സുരക്ഷയും ഒരുക്കുകയാണ് സര്‍ക്കാര്‍. കേരളം അവര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന കരുതലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കമുള്ള എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നല്‍കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ എന്ന അഭിസംബോധന.

അഭിസംബോധന മാത്രമല്ല, കൊറോണക്കാലത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പിന്നാലെ കോട്ടയം മണിപ്പുഴയില്‍ റോഡരികില്‍ പട്ടിണിയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുടുംബത്തിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും സൗകര്യം ഒരുക്കി നല്‍കി. ലോക്ക്ഡൗണില്‍ കൊച്ചിയില്‍ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ കുടുങ്ങിയ നൂറുകണക്കിന് പേര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നല്‍കി. കൂടാതെ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ താമസം, ഭക്ഷണം, ആരോഗ്യം എന്നീ സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, ജില്ലാ ഭരണകൂടം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതാത് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ജില്ലാ ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള നിര്‍ദേശവും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തില്‍ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ എന്ന പദം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ആയിരുന്നു. 2018ലെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിനിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്യസംസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളെ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍ നല്‍കുന്ന സംഭാവനകള്‍ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം. പിന്നീട് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി 'ചങ്ങാതി' അടക്കമുള്ള പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വേതനം, താമസ സൗകര്യം, തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ തുടങ്ങിസര്‍ക്കാര്‍ നടപടികള്‍ക്ക് ഒരുപടി ആക്കം കൂട്ടുന്നതാണ് കൊറോണ കാലത്തെ അതിഥി തൊഴിലാളി അഭിസംബോധന.

