തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ടി.പി.ആര്‍.(ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ്) കുറഞ്ഞുവരുന്നത് ആശ്വാസകരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായി കടന്നുപോയി എന്ന അനുമാനത്തിലാണ് വിദഗ്ധര്‍. എന്നാല്‍ അത് ജാഗ്രത കൈവിടാനുള്ള പച്ചക്കൊടിയല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് കര്‍ക്കശമായ ലോക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് തുടരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്‍, മലപ്പുറം ജില്ലകളില്‍ വളരെ വിജയകരമായ രീതിയിലാണ് ലോക്ഡൗണ്‍ നടപ്പാക്കി വരുന്നത്. ജനങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ സഹകരണത്തിലാണ്. വളരെ കുറച്ചു പേര്‍ മാത്രമാണ് നിരത്തിലിറങ്ങുന്നത്. കോവിഡ് ബാധിതരും പ്രൈമറി കോണ്‍ടാക്ട് ആയവരും വീടിനുള്ളില്‍ കഴിയുന്നെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായി. ഈ ജില്ലകളില്‍ മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍ പട്രോളിങ് വരെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിരന്തര നിരീക്ഷണം നടത്തിവരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കര്‍ശന പരിശോധനയാണ് റോഡില്‍ നടക്കുന്നത്. വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമേ ജനങ്ങള്‍ പുറത്തിറങ്ങാവൂ. ചുരുക്കം ചിലര്‍ക്ക് വ്യക്തിപരമായ അസൗകര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും പൊതുവേ എല്ലാവരും ഇതുമായി സഹകരിക്കുകയാണ്. കോവിഡിനെതിരെ പോരാടാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ അല്‍പം ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മേയ് ഒന്നുമുതല്‍ എട്ടുവരെ ഒരു ദിവസം ശരാശരി 37,144 കേസുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമുള്ള ആഴ്ചയില്‍ അത് 35,919 ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഘട്ടത്തില്‍ എട്ട് ജില്ലകളില്‍ 10 മുതല്‍ 30 ശതമാനം വരെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കുറവുണ്ടായത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ്. പത്തനംതിട്ടയില്‍ രോഗവ്യാപന നില സ്ഥായിയായി തുടരുകയാണ്. എന്നാല്‍ കൊല്ലം, മലപ്പുറം, തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട് ജില്ലകളില്‍ കേസുകള്‍ കൂടുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ 23 ശതമാനം വര്‍ധനയാണ് കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവില്‍ ആക്ടീവ് കേസുകളില്‍ നേരിയ കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 4,45,000 വരെ എത്തിയ ആക്ടീവ് കേസുകള്‍ 3,62,315 ആയി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോക്ഡൗണിന് മുന്‍പ് നടപ്പാക്കിയ വാരാന്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും രാത്രികര്‍ഫ്യൂവിന്റെയും പൊതുവേയുള്ള ജാഗ്രതയുടെയും ഗുണഫലമാണ് ഇതെന്ന് അനുമാനിക്കാം. ഒരു ദിവസം കണ്ടെത്തുന്ന രോഗവ്യാപനം ആ ദിവസത്തിന് ഒന്നു മുതല്‍ ഒന്നര ആഴ്ച വരെ മുന്‍പു ബാധിച്ചതിനാല്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമാണെന്ന് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ അറിയാനാകൂ. ഇപ്പോള്‍ കാണുന്ന ഈ മാറ്റം ലോക്ഡൗണ്‍ ഗുണകരമായി മാറിയേക്കാമെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

