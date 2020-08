തിരുവനന്തപുരം: പിണറായി വിജയന്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുളള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം നിയമസഭ പരിഗണിക്കും. സഭാസമ്മേളനം ഒരു ദിവസം മാത്രമായാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലുളള ചര്‍ച്ച എത്ര സമയം അനുവദിക്കണമെന്നുളളത് പ്രതിക്ഷവുമായി ആലോചിക്കും. അതേസമയം സ്പീക്കറെ നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുളള പ്രമേയം പരിഗണിക്കുകയുമില്ല.

വി.ഡി.സതീശന്‍ എംഎല്‍എയാണ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പിണറായി വിജയന്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന ഒറ്റവരി പ്രമേയം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് പരിഗണിക്കാനാണ് ഇപ്പോള്‍ തത്വത്തിലുളള തീരുമാനം. തിങ്കളാഴ്ച ധനകാര്യ ബില്‍ പാസ്സാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിയമസഭ ചേരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയം സഭയില്‍ അവിശ്വാസ പ്രമേയ നോട്ടീസും പരിഗണനയ്ക്ക് വരും. സാധാരണഗതിയില്‍ രണ്ട് അല്ലെങ്കില്‍ മൂന്നുദിവസത്തെ ചര്‍ച്ചയാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയ നോട്ടീസിനുമേല്‍ സഭയില്‍ നടക്കേണ്ടത്. എന്നാല്‍ നിയമസഭ ചേരുന്നത് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമായതിനാല്‍ മൂന്നുമുതല്‍ നാലുമണിക്കൂര്‍ വരെ പ്രമേയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയാകാം എന്നാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം.

നോട്ടീസില്‍ എത്രസമയം ചര്‍ച്ച നടത്തണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയ ശേഷം സ്പീക്കര്‍ തീരുമാനിക്കും. പരമാവധി നാലുമണിക്കൂറായിരിക്കും ചര്‍ച്ച. പ്രമേയം പരാജയപ്പെടുമെന്നുളള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. സ്വര്‍ണക്കടത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനും എതിരെ സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് പ്രതിപക്ഷം വലിയ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സഭാതലം കൂടി പ്രതിഷേധ വേദിയായി മാറ്റുക എന്ന രാഷ്ട്രീയനീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അവിശ്വാസപ്രമേയം പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.

രണ്ടുവിഷയങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷം മുഖ്യമായും ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. ഒന്ന്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് സ്വര്‍ണക്കടത്തുകേസില്‍ നേരിട്ട് പങ്കുണ്ട്. മുന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കര്‍ അടക്കമുളളവര്‍ക്ക് ഇതറിയാമായിരുന്നു. അതുവഴി മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കൂടി കേസിന്റെ നിഴലില്‍ നിര്‍ത്തുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണ് തുടക്കം മുതല്‍ പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിച്ചത്.

സ്പീക്കര്‍ സ്വര്‍ണക്കടത്ത് പ്രതിയുടെ കടയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പങ്കെടുത്തു. അവരുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന തരത്തിലുളള ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സ്പീക്കറുടെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്പീക്കര്‍ക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാല്‍ ചട്ടപ്രകാരം 14 ദിവസം മുമ്പ് ഈ നോട്ടീസ് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഒരു ചട്ടം പാലിക്കാത്തതിനാല്‍ സ്പീക്കര്‍ക്കെതിരായ പ്രമേയത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കില്ല.

