തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കാര്‍ഷിക നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നതിന് ഡിസംബര്‍ 31-ന് നിയമസഭ വിളിക്കാന്‍ തീരുമാനം. ശുപാര്‍ശ ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് അയയ്ക്കാന്‍ ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് നേരത്തെ ഗവര്‍ണര്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ വീണ്ടും ശുപാര്‍ശ നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് മന്ത്രിസഭ തന്നെയാണെന്ന് സ്പീക്കര്‍ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തില്‍ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഉന്നയിക്കേണ്ട അവസരത്തെ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അധികാരം ജനാധിപത്യ സഭകള്‍ക്കു നല്‍കുന്നതാണ് ശരി. മന്ത്രിസഭയെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്ന നിലപാടാണ് സാധാരണ നിലയില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യക്തത ആവശ്യമെങ്കില്‍ അത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റു തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന് നല്ലതാണോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതാണെന്നും സ്പീക്കര്‍ പറഞ്ഞു.

ഡിസംബര്‍ 31-ന് ഒരു ദിവസത്തെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം ചേരാനാണ് ഇന്ന് മന്ത്രിസഭ എടുത്ത തീരുമാനം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് ഉടന്‍ ശുപാര്‍ശ അയക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവര്‍ണറുമായി ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ഒഴിവാക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ ശുപാര്‍ശയ്ക്കും ഗവര്‍ണര്‍ വഴങ്ങിയില്ലെങ്കില്‍ കോടതിയെ സമീപിക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

നേരത്തെ, പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിന് ശുപാര്‍ശ അയയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഗവര്‍ണര്‍ ജനുവരി എട്ടിന് സമ്മേളനം ചേരാനുള്ള അനുമതി നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രണ്ടു സമ്മേളനത്തിന്റെ ആവശ്യം ചോദ്യംചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഗവര്‍ണര്‍ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്. ജനുവരി എട്ടിലെ സമ്മേളനത്തിനുള്ള അനുമതി റദ്ദാക്കണമെന്ന് ഇപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗവര്‍ണറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡിസംബര്‍ 31-ന് സമ്മേളനം നടത്താനുള്ള ശുപാര്‍ശ വീണ്ടും സര്‍ക്കാര്‍ ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് അയയ്ക്കുന്നത്. ഇത് ഗവര്‍ണര്‍ അംഗീകരിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Assembly on December 31; recommendation will be sent to the governor