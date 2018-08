കോട്ടയം: ജലന്ധര്‍ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ നിയമനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പരാതിക്കാരിയായ കന്യാസ്ത്രീയുടെ സഹോദരന്‍. അറസ്റ്റ് നടക്കാത്തത് ഉന്നതരാഷ്ട്രീയ സമ്മര്‍ദം മൂലമാണ്.

നീതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ബിഷപ്പിനെതിരായി പോലീസിനു നല്‍കിയ തെളിവുകള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കു കൈമാറും. ബിഷപ്പിനെതിരായ കേസില്‍നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്നും കന്യാസ്ത്രീയുടെ സഹോദരന്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

മറ്റു കന്യാസ്ത്രീകളുടെ വീട്ടുകാരുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി കൊടുക്കാന്‍ താല്‍പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്നു വൈകുന്നേരത്തോടെ അടുത്ത നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകും. കേസില്‍നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും പിന്മാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മതിയായ തെളിവുകള്‍ എല്ലാം ലഭിച്ചുവെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ ജലന്ധറിലെത്തി ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം അന്വേഷണസംഘം തിരിച്ചു വരികയാണ്. ലാപ്‌ടോപ്പും മൊബൈല്‍ ഫോണും പിടിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നെങ്കില്‍ കേരളാ പോലീസിന് അവിടെ പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നോ എന്നും കന്യാസ്ത്രീയുടെ സഹോദരന്‍ ചോദിച്ചു.

content highlights: As the arrest of jalandhar bishop lags, nun's family will approach court