തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വലിയതോതില്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലെ ഐ.സി.യു. കിടക്കകള്‍ നിറയുന്നു. രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കുതിച്ചുയരുന്ന എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളില്‍ ആശുപത്രികള്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളിലെ ഐ.സി.യു. കിടക്കകള്‍ ഭൂരിഭാഗവും നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

എറണാകുളത്ത് 84 ശതമാനത്തില്‍ അധികം ഐ.സി.യു. കിടക്കകള്‍ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇടുക്കിയില്‍ 85 ശതമാനത്തിലധികവും കൊല്ലത്ത് 78 ശതമാനത്തില്‍ അധികം ഐ.സി.യു. കിടക്കകളും നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും രോഗവ്യാപനം തുടര്‍ന്നാല്‍ അത് സംസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രികള്‍ക്കും ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കും താങ്ങാന്‍ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടാക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കണക്കെടുത്താലും ഭൂരിഭാഗം ഐ.സി.യു. കിടക്കളും നിറഞ്ഞതായി കാണാനാകും.

സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികള്‍ നിറഞ്ഞാലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സാധ്യത. അതിനുള്ള സഹകരണം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നടത്തുന്നുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ സഹകരണവും മതിയാകാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് സംസ്ഥാനം പോകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

